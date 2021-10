La paradoja de la lava: es vital para construir casas y humedecer los cultivos de La Palma

El experto detalla que todo ha transcurrido con normalidad en la erupción, una lava que ha descendido por la ladera hasta llegar al mar para formar un delta: "Es lo habitual" . Sin embargo, Carracedo explica: "Sabemos muy poco lo que es un complejo volcánico, solo sabemos lo que sale . Lo más importante del volcán es lo que ocurre dentro , lo que condiciona el tipo de erupción, el tiempo etc... lo conocemos indirectamente a través de formaciones del terreno o sismisidad... pero no podemos dar predicciones directas".

El volcanólogo explica que ahora "se ha abierto una nueva boca y era de esperar, pero no era seguro que ocurriera". Además, añade: "Lo único que podemos esperar es que ese curso nuevo vaya por las coladas anteriores y no discurra por caminos nuevos, para que no destruya nuevas casas, cultivos, etc..."