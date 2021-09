La que fuese política del partido Ciudadanos explica en qué situación se encuentra su familia: "Estamos con la incertidumbre, se supone que la colada pasó por la zona de nuestra casa familiar, todavía no sabemos si sigue en pie o no". Luego, la entrevistada reconoce que la situación es insostenible por culpa de la incertidumbre: "Bueno, estamos peor, porque pasó por la calle de Todoque, pero no sabemos si la colada cogió toda la calle o no...".