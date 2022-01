Margarita del Val explica por qué la ola de ómicron "podría durar más" y añade: "Hay que pensar en los inmunodeprimidos"

Margarita del Val, viróloga del CSIC , comenta que, para saber si nos estamos acercando al pico de la sexta ola "hay que mirar los datos en los hospitales, que son más relevantes y certeros". Además, critica: "Hay personas que se autodiagnostican y no se comunica, hay mucha falta de diagnóstico por contacto como se hacía antes y hay menos personas que se pueden diagnosticar por la capacidad del sistema". La experta señala: "Realmente la incidencia no nos dice mucho" .

Por otro lado, la científica habla de la variante: "Con ómicron, pudiéndose propagar entre más personas y en condiciones mucho menos restringidas de contacto y contagio que el año pasado, podría durar más" . Sobre el posible pico de hospitalizaciones y cuándo podremos llegar, Margarita declara que "no tiene ni idea, ómicron ha cambiado totalmente el panorama porque como todos los seres vivos se ha adaptado a un nuevo hábitat , una proporción muy alta de personas vacunadas o que ya tienen inmunidad por la infección".

Varios inmunólogos creen que "no tiene sentido la tercera dosis en personas jóvenes y sanas". En cuanto a las dosis de refuerzo, la viróloga comenta: "Estimular repetidamente el sistema inmunitario con muy poco intervalo no es bueno, tiene sus tiempos y no se puede ir muy rápido". Por eso, la experta señala: "Hay que observar primero qué ocurre con la tercera dosis y pensar solo en los inmunodeprimidos antes de pensar si sería relevante una cuarta dosis".