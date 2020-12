Obligados a trabajar con coronavirus en un bar de Málaga: un empleado lo denunció después de que otro ingresará en la UCI

El mundo de la hostelería indignado con este suceso

Algo que ha indignado al mundo de la hostelería, que pese al mal momento que están pasando aún así están cumpliendo las normas. Para hablar de esto han hablado con Ana, dueña de un bar cercano, que les conoce aunque "no tiene relación con ellos". Esta chica ha explicado que "algo se sabía", aunque de "cara al publico los camareros llevaban mascarilla, la separación entre mesas se cumple, limpian, pero al final se ha visto que no" y está indignada porque "nos perjudica a todos, todos la pagamos por uno". Y confirma que es uno de los empleados quien denuncia la situación: "El que ha denunciado es una de los empleados y me alegro de que lo haya hecho".