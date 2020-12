El relato de un padre tras fallecer su hijo de cáncer durante la pandemia: "Su médico se infectó dos veces y no se hacían operaciones"

El hijo de Salvador Perea falleció a los 25 años de cáncer porque no pudo ser operado debido al coronavirus. No se podía operar, las UCI estaban llenas, no había respiradores y su médico llegó a contagiarse hasta en dos ocasiones . El padre, roto de dolor en 'El programa de Ana Rosa', pide a todos los ciudadanos que se pongan la vacuna.

" Si nos dicen que nos vacunemos, nos vacunamos... mi hijo no tenía otra opción cuando le dijeron que tenía que ir a quimioterapia , ahí no hay otra opción y eso era veneno, pero estaba en juego su vida", dice conmocionado Salvador.

La tragedia de Rubén: Madrid cerrado, sin UCI, sin respirador y sin médico

Luego, continúa contestando: "Durante 8 meses, el objetivo era esa operación quirúrgica que nos dijeron que iba a salir bien y el equipo era de lo mejorcito... pero no llegamos a tiempo, mi hijo metastasió, todo se complicó y de ser así era imposible entrar en Madrid, estaba todo cerrado, las UCI no podían acoger, las operaciones estaban paradas..."

"No podemos permitir el lujo de esperar durante el covid, la enfermedad no espera", explica Salvador para hacer entender que hay que vacunarse para que los médicos puedan atender a otros enfermos. Por último, "mi hijo llego a un momento que llamó a sus amigos por redes sociales pidiendo que no quería saber nada, no quería ver noticias, que si las UCI están colapsadas, que no hay respiradores, que él necesitaba uno... nos dedicamos a irnos al pueblo, pasear, a querernos... (rompe a llorar)".