Tras recibir el alta: "He perdido 20 kilos y no puedo andar, es una de las secuelas"

"Esto no es ninguna tontería, que tomen nota los españoles porque si les tocara lo sabrían"

"Tenía ganas de vivir y por eso he luchado hasta última hora"

Pepe tiene 71 años y ha conseguido salvar su vida tras pasar 80 días en la UCI. El paciente fue dado de alta, regresó a su domicilio y ahora junto a sus dos nietas ha contado su dramática historia en 'El programa de Ana Rosa'.

Sentado en el sillón y todavía con la tráquea abierta ha hablado de su experiencia en UCI. Pepe ha pasado allí más de dos meses y reconoce que "he perdido unos 20 kilos". Además, a la pérdida de peso se le suma que "todavía no puedo andar, no tengo fuerzas, es una de las secuelas de esto pero me han dicho que con tiempo, dos o tres meses, recuperaré la masa muscular".

El desgarrador mensaje de Pepe a los jóvenes

Pepe ha vivido la peor cara del coronavirus y ha estado a punto de fallecer. Ahora coge las pocas fuerzas que tiene para dirigirse a los jóvenes: "Pido a España que tenga respeto, que no hagan fiestas y no hagan nada. Que hagan el favor a los mayores, a jóvenes y a todos, esto no es ninguna tontería, la gente se cree que esto es un cachondeo y no lo entiendo".

"Que tomen nota todos los españoles de esto, si les tocara lo sabrían", dice con la voz cortada al referirse a su experiencia y a las elevadas cifras de contagiados que se están dando por el resto de provincias del país.

80 días en UCI: "He luchado hasta última hora porque tenía ganas de vivir"

El paciente tiene notables consecuencias tras su larga estancia en UCI. Sin embargo, Pepe tiene la ilusión de un recién nacido: "No sabía si iba a salir de la UCI, me daban malas noticias. La verdad es que dicen que tuve muchos cojones y por eso estoy aquí, porque tenía ganas de vivir y por eso he luchado hasta última hora".

"Me quedé 15 días con la tráquea abierta, luego 14 días en planta", describe Pepe junto al calor de sus nietas. Un discurso que aprovechó para ensalzar la gradísima labor de los sanitarios: "La UCI es para estar dentro y ver lo que hay, cómo trabajan a destajo, son insuperables, las enfermeras y enfermeros, los auxiliares, todos, les agradezco de corazón que me hayan atendido con esa dulzura".

"En especial quiero agradecer a la doctora Ramírez, que para mí es un ángel y el doctor Andrés que fue la alegría de darme el alta... les doy las gracias de corazón", dice emocionado.

Pepe cuenta a Ana Rosa que sintió que se moría

Una de sus nietas describe el calvario que vivieron mientras su abuelo estaba encerrado en la UCI: "Cuando te dicen que la cosa no mejora, que está bastante fea y te dicen que tienes que perder la esperanza... Sientes mucha desesperación". Luego, añade: "No lo ves, no puedes estar allí con él, es un miedo muy grande".