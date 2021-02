La negativa de Pedro Sánchez a sus peticiones

Feijóo explica algunas de sus peticiones al presidente del Gobierno: "Le dije que deberíamos tener una ley de Pandemia, no tenemos legislación sanitaria para gestionar este problema y todavía nos queda mucha pandemia y seguro que tendremos algunos problemas y algunos brotes". La respuesta de Pedro Sánchez ha sido negativa : "Me ha escuchado, pero tampoco le puedo decir yo que me haya dicho que si. Lo que me ha dicho es que con el estado de alarma que habían implementado es suficiente". Y asegura que "la mayoría de presidentes coinciden en que ampliar los toques de queda en algunos ayuntamientos sería lo razonable" aunque "el Gobierno no les deja" y por tanto "es muy difícil gestionar una pandemia al no tener las herramientas" y él en concreto afirma que si esto estuviera en su mano "confinaría los municipios más afectados por la pandemia".

Habla sobre la vacuna y su reparto

El presidente sabe que "la vacuna es la solución", pero mientras tanto "solo la mascarilla, la distancia y la higiene continuada de las manos es el fármaco más eficaz". Ya que cree que en junio "no" vamos a tener al 70% de la población, ya que los datos que tenemos actualmente es que no tenemos ni vacunado al "2% de la población" y que no será "hasta el mes de abril" que no vamos a tener "las cinco vacunas que necesitamos para sumando la producción de todas ellas tener la capacidad suficiente para poder dispensar las vacunas". Y denuncia su disconformidad con el reparto de las vacunas: "No conocemos con exactitud los criterios para esta primera ola, nosotros tenemos muchos mayores que no cuentan para la dispensación de vacunas. Galicia tiene el 8,2% del total de la población mayor de 80 años, lo que es razonable es que el 8,2% de vacunas se mande a Galicia, pero de momento no conocemos los criterios con exactitud de lo que va a ocurrir en las próximas semanas".