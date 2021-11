El precio de la ropa se dispara debido al nuevo impuesto del Gobierno: "La subida es inevitable"

La ropa aumentará de forma considerable debido al pago de la 'ecotasa', un impuesto creado por el Gobierno de España. "Esta Ley de Residuos, lo que dice es que en una fábrica, una vez fabricada una falda, por ejemplo, lo que sobra no se puede destruir o tirar como se hacía antes... hay que reciclarlo y además les van a aplicar una 'ecotasas' por ese reciclaje" .

Por último, las empresas deben especificar si la ropa que los usuarios compran es sostenible. Para ello las prendas deben estar marcadas por una etiqueta oficial. "Si sobra ropa en las tiendas porque no las venden, no pueden destruirla, hay que reciclarla... no sé, yo optaría por donarla", declara la periodista Beatriz Archidona.