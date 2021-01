Exclusiva I Los testimonios de las otras víctimas del presunto abuso de Jay Santos: "Se volvía loco si le decías que no"

“Me empezó a hablar por las redes sociales y era muy cariñoso, encantador. Decía que hasta quería escribir un libro sobre mi vida. Pero, al final, no quise quedar con él y empezó a insultarme , a decirme que yo estaba loca y que tenía que ir al psicólogo”, ha dicho unas de sus víctimas, y todas ellas coincidían en que Jay santos se “volvía loco” cuando ellas le decían que no.

"Puso un vibrador enorme entre mis piernas"

Otra de las afectadas, con quien sí contactó físicamente, ha sido más concreta en la reacción del condenado al ser rechazado: “Le tuve que decir que se le ponía que una chica le dijera que no, ¿es que no lo entiende? Pero él me pillaba, me acorralaba y yo le pegaba en la cara y le empujaba para que me dejara en paz”.