Prótesis de pene para solventar la impotencia en algunos hombres tras pasar el covid-19

Luis Llanes González deja claro que: " El covid-19 produce tanto afectación a nivel de producción de creación de espermatozoides, de la fertilidad masculina , como también en la capacidad de tener una erección" . Además, aún no saben si es un efecto reversible , no hay datos exactos sobre la franja de edad a la que afecta, pero sí que se ve en pacientes que han tenido una enfermedad severa, los cuales "son hombres con edad alta ".

Además, la fertilidad se ha visto afectada por el coronavirus, reduciendo la capacidad de crear espermatozoides, según comenta Luis Llanes González. Algo que no sucede con la vacuna, en un estudio reciente se ha comprobado que "no se produce ninguna alteración en la movilidad de los espermatozoides con respecto a la vacunación". Incluso, en algunos de los hombres sometidos al estudio se ha visto mejorada la calidad del esperma, "no puede decirse que la vacuna afecta a la fertilidad".