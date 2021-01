Un exdirectivo de la OMS analiza la variante británica y detalla cuándo tendremos "al 70% de la población vacunada"

Nuevo récord de contagios tras sumar 93.822 casos y 765 muertos desde el viernes, la pandemia sigue avanzando sin descanso convirtiéndose así en el peor fin de semana desde que empezara la pandemia y los profesionales cada vez están más preocupados con la situación que viene. Rafael Bengoa , exdirectivo de la OMS y asesor internacional en políticas de Salud explica que debería "empezar a crecer menos" el número de contagios porque "algunas de las restricciones tienen que empezar a funcionar ya" , aunque eso "no quiere decir que no tengamos tercera ola para rato" y cree que debe haber "tres semanas de confinamiento domiciliario".

Este experto habla sobre la cepa británica

Este experto cree que el Gobierno debería dejar que se haga un confinamiento domiciliario: "La ciencia lo que puede hacer es asesorar, pero al final la decisión es política . Se toma una decisión de no confinar y al no confinar estamos aceptando convivir con el virus e intentar convivir con la nueva variante inglesa ". Cepa de la que explica cómo esta afectando concretamente: "Ahora nos va a parecer buena la cepa que hemos tenido el año pasado , ya está entre nosotros y ahora lo que importa es fortalecer la capacidad de secuenciar y necesitamos volver al debate de identificar contactos".

Cree que el Plan de vacunación no se cumplirá

Confirma que no se podrán cumplir los plazos del plan de vacunación: "Hay algunas cosas que depende del Gobierno, pero hay otras cosas que no depende del Gobierno. Hay que asegurar que con las que tenemos que lo hacemos bien y rápido. Hasta septiembre u octubre no tenemos al 70% de la población vacunada". Y añade: "En Europa vamos a tener que ajustar y no hay que sobre prometer cuando vamos a llegar a ese 70% porque no depende de nosotros". Aunque cree que "van a empezar a salir medicamentos que si funcionan, pero de todas maneras tienen que pasar por una serie de estudios, creo que en el 2021 vamos a ver algún medicamento que funciona".