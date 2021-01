La pandemia avanza y las medidas se endurecen en toda España y el programa de Ana Rosa no iba a ser menos . La presentadora ha explicado cómo se están protegiendo en el equipo del coronavirus con las medidas que se han añadido con el aumento de contagios por la cepa británica y además, ha contado la situación personal por la que está pasando respecto a este virus.

Ana Rosa explica las medidas contra el covid del programa

"Hoy verán que somos menos" , así comenzaba su discurso, explicando el por qué hay un colaborador menos en la mesa de sucesos del programa. Asegura que "intencionadamente este programa ha decidido que ya que no se toman medidas en el estado de alarma hay que protegerse en lo que podamos y vamos a extremar todavía un poco más todas las medidas, que ya son muy estrictas en Mediaset, desde el principio hacemos pruebas a todas las personas que entran".

Ana Rosa y Patricia Pardo no mantienen prácticamente contacto por precaución

Además, explica concretamente la situación con la que conviven entre ella misma y su compañera Patricia Pardo, quién la sustituye en su ausencia y con la que prácticamente no puede coincidir: "Patricia y yo esto es lo que más cerca que estamos durante todos los día, no estamos en comunicación. Ella no pisa la redacción, estamos tomando muchas medidas, aun así esto está muy complicado porque esta cepa británica es muy contagiosa".