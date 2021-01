El consejero de Sanidad de Madrid, preocupado por la cepa británica: "Ha generado una aceleración de contagios con los que no contábamos"

La pandemia sigue avanzando a un ritmo imparable y la preocupación aumenta en las diferentes comunidades españolas y entre los sanitarios . Situación por la que en concreto en Madrid se ha decidido endurecer las medidas y confinar nuevas zonas básicas. Para hablar de esta situación ha estado en directo Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid , que asegura que tras las navidades ha habido "un incremento", además por "una variante con la que no contábamos, la cepa británica, que ha generado una aceleración en el numero de casos muy importante" , aunque esperan que "con estas medidas que hemos tomado y con la responsabilidad individual de los madrileños que empecemos a desacelerar".

Escudero explica el alcance de la cepa británica

El consejero de sanidad muestra su preocupación y explica la situación por la cepa británica es que se están "detectando variables entre un 10% de los casos y hasta un 33% en algunas zonas básicas de salud y esa cifra seguro que es mayor puesto que con los test de antígenos no se puede hacer esa determinación", pese a esto se han "detectado que prácticamente doblaba el numero de casos que detectábamos cada semana" . Y aunque explica que "no es una cepa con peor evolución clínica, pero si esa transmisibilidad son más contagios, más hospitalizaciones, mas UCIs y más fallecidos" y asegura que "será cepa dominante" antes de lo que se esperaba.

Habla sobre la marcha de Salvador Illa del ministerio de Sanidad

Y en medio de esta crisis Salvador Illa ha anunciado que deja el ministerio de Sanidad y centrarse en las elecciones catalanas , por lo que Escudero ha hecho balance de su actuación durante la pandemia: "El ministerio desde el primer momento ni ha gobernado la pandemia ni nos ha dejado gobernarla , lo más grave de todo es que desde el punto de vista técnico el ministerio siempre ha ido por detrás, medidas importantes y que no fueron escuchadas". Añadiendo que "el ministerio desde el inicio de la pandemia ha mirado hacia otro lado , cuando las noticias eran bien si que aparecían y cuando va mal toda la responsabilidad es de las comunidades autónomas, si es así por lo menos que permita tener capacidad de poder tomar ese tipo de decisiones".

Responde a las críticas al hospital Isabel Zendal

Además, ha contestado a las críticas que está suscitando el hospital Isabel Zendal: "Me preocupan los pacientes a los que hay que darles una respuesta y desde luego alguna descoordinación en el inicio puede haber habido. Los más de 1000 pacientes que han pasado ya hay 650 que están en su casa. Estratégicamente es un hospital que ha funcionado muy bien y nosotros estamos por encima de esas campañas que tratan de desprestigiar al hospital y hay que pensar en los pacientes y en los profesionales". Y añade que "tiene tres pabellones, en cada uno de ellos podrían entrar 300 pacientes, a día de hoy tiene 420 camas ocupadas: 10 son de UCI, 48 son de unidades de cuidados respiratorios intermedios . Tenemos dos pabellones y ya se están preparando el tres".

Explica la situación de la vacuna

Por último, ha confirmado la mala situación que se está viviendo con la vacuna, ya que desde que se empezó a recibir "no ha habido semana que no hayamos tenido incidencia o se aumenta el números de vacunas que vamos a recibir" por lo que "si seguimos a este ritmo no cumpliremos los plazos del plan de vacunación", por lo que tras tener que suspender la vacunación de los sanitarios, las vacunas que se están recibiendo ahora es para cubrir la segunda dosis y explica cuándo se volverá a la vacunación de los grupos: "Iremos valorando según la recepción que tengamos", concluye.