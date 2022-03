"Hubo un ataque de aviones, pero estamos bastante bien, avanzamos y estamos liberamos la ciudad de Irpín ", quiere dejar claro Kyrylo ante la audiencia. Pese a las buenas noticias de los ucranianos, el soldado explica que " nos preocupa la lentitud , tenemos que tener un poco más de prisa, queremos tener el suficiente tiempo para liberar a más pueblos posibles, todo lo que viene detrás no nos preocupa nada".

"Están llegando las armas y tropas internacionales , ayer hablé con ingleses, georgianos, americanos , gente muy preparada está aquí", avisa sobre los refuerzos que tienen los ucranianos. Además, añade: "Para las armas y los medicamentos hay caminos para entrar y salir de Kiev, no hay razón para estar preocupados por si los rusos cierran un círculo".

Los ucranianos no solo están robando material a los rusos, sino que también los están descubriendo: "Hemos trabajado con drones, detectamos posiciones, le mandamos saludos con morteros y prácticamente hemos eliminado un par de posiciones suyas de donde nos estaban enviando cohetes". "No tenemos palabras para agradecer a la ayuda internacional, me quito el sombrero", sentencia.