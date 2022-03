Por otro lado, el periodista habla de la dura situación en Mariúpol: "La ciudad está completamente sitiada, no tienen agua, comida ni electricidad, no hay comunicación con el interior". Además, añade: "A los que han salido, el propio ejército ucraniano les ha pedido que eliminen todas las imágenes y vídeos para que no las pueda utilizar el enemigo". En cuanto al ataque al teatro que fue geolocalizado por las fuerzas rusas, el reportero explica: "El vicealcalde de la ciudad nos cuenta que allí se refugiaban entre 1.000 y 1.200 personas, pero todavía no dan datos de heridos ni fallecidos".