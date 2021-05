Mientras que el Gobierno sigue presumiendo de la campaña de vacunación que se está haciendo en España, las dudas sobre qué va a pasar con la segunda dos is de AstraZeneca tiene en vilo a muchas personas.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado de este tema con Alfredo Corell, inmunólogo y Vicerrector de la Universidad de Valladolid: "No hay datos científicos ni técnicos para que no se esté poniendo la segunda dosis de AstraZeneca. Habría que esperar a ensayos de mezcla de vacunas para que nos digan si se puede hacer esto y el ensayo de España no es para demostrar esto", ha analizado.