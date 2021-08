No es la primera protesta, durante el fin de semana se manifestaron y hubo altercados, Fernando comenta que fueron tres: " Un robo, una pelea y amenazas a la socorrista" . El presidente de la Asociación Vecinal recalca que "la solución es muy a largo plazo y es muy complicada", pero con "la fuerza de las protestas y la unión del pueblo, parece que se está viendo algún cambio".

Un bloque de 10 portales se encuentra okupado y comparten espacios comunes como la piscina con los vecinos. Fernando cuenta que "no cumplen ninguna norma. Viven como en la jungla". Además, piensa que "la Guardia Civil no hace nada. En ese caso no estuvo a la altura de esta situación".