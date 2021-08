La víctima de las amenazas acaba de testificar y se encuentra indignado porque el juez lo ha catalogado como "delito leve" y por tanto "la pena será como tal". La pareja ha pedido una orden de alejamiento y cree que "como mucho será por 6 meses" . A pesar de que los okupas han reconocido las amenazas, en las cuales pedían dinero, los vecinos "no tenemos demasiadas esperanzas".

Fermín explica que todo empezó cuando les dijeron que "molestaban mucho" y "empezaron con los malos modos". Los okupas reaccionaron diciendo "que les dejáramos en paz que tendríamos problemas". Después, la pareja llamó a la policía y comenzó el infierno, "molestar a propósito. Machaque diario". La víctima comenta que al pasar unos meses empezó la extorsión, querían que "pagáramos x dinero" . Cuando los okupas cortaron la luz, Fermín se enfrentó y fue cuando amenazaron a sus hijas, "no le iba a pagar y dijo que haría algo a mis hijas" .

El acusado ha sido investigado por robo con fuerza, cultivo de marihuana y amenazas a sus vecinos. El okupa asegura que "en ningún momento nos hemos llegado a gritar". Sobre la clara evidencia de los audios amenazantes pidiendo dinero, explica que "estaba nervioso y se podría haber malinterpretado las peticiones mías". Se justifica diciendo que no tiene estudios y que no sabe lo que se puede hacer o no.