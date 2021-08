Este martes, en 'El programa del verano' vivimos en directo el enfrentamiento de los vecinos de la urbanización Rio Park con una de las okupas , la cual asegura que "me vendieron la vivienda por 150 euros".

Hoy contamos con la dueña de la vivienda que comenta que tiene que pagar un piso de alquiler porque no puede volver a su casa. Además, otro de los okupas de su casa se encuentra presente para intentar llegar a un acuerdo.

Lidia, la dueña de la casa dice que entiende "la situación de estas personas , pero es que la mía no es de las mejores", a pesar de todo quiere " un acuerdo con vosotros y solucionar esto pacíficamente ".

Basilio, el okupa y su familia tienen intención de devolver la casa pero cuando “por lo menos cuando salgamos tener un alquiler , porque yo estoy con mi tía, somos ocho hijos, y tenéis que entendernos también a nosotros, debajo de un puente no vamos a ir" .

Basilio declara que no quiere estar de okupa, "me gusta estar trabajando, tener mi renta y pagar yo mis cosas". La única solución que ve es que "cuando salgamos de aquí, que nos den para un alquiler, o un alquiler social". Además, dice que "no es nuestro problema, nos estafaron".