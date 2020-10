El médico César Carballo, sobre los asesores de Fernando Simón: "Ni yo ni nadie sabemos quién son"

Este médico critica a los políticos y la situación generada en Madrid

En medio de esta crisis sanitaria, la guerra entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid es está abierta y César, como médico, ha dado su punto de vista: "Me parece un circo, a los sanitarios en concreto y me imagino que a todos los ciudadanos, es justo lo que no queríamos ver, nos preguntamos por qué nos va así y en gran parte es por la clase política que tenemos", afirma. Además, explica el por qué de la situación por la que está pasando en la capital: "Madrid tuvo la oportunidad de hacer bien las cosas a partir de Julio y salían nuestros lideres sacando pecho y desgraciadamente este virus lo malo que tiene es que deja ver las vergüenzas, hace poco ha pasado en Cataluña, salió Torra diciendo que no vayan a Madrid y veremos dentro de unas semanas si tiene que decir: 'Madrid, no vayan a Cataluña', hay que tener cuidado".