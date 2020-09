El 'zasca' de Ana Rosa a Fernando Simón por su papel en la pandemia: "Es un gran personaje"

Poco antes, nada más comenzar su primer programa de esta temporada, Ana Rosa Quintana, que ha regresado con nuevo look, también ha lanzado una reflexión en la que no ha ocultado su malestar por la gestión del Ejecutivo de cara a la pandemia: "Tras un aprobado general en junio, comienza el año escolar con un suspenso colectivo para todos nuestros dirigentes políticos que se han tomado las vacaciones de verano tan en serio que no han hecho nada. Dijeron que saldríamos más fuertes y hemos salido enclenques. Somos el segundo país en Europa en caída del PIB, con varapalo del 18.5%, el mayor revés en 80 años. Ahora, el laboratorio de eslóganes de Moncloa dice que España puede, pero los datos dicen otra cosa porque tenemos un 24% más paro que hace un año". Dicen que el número de fallecidos es de 28.000 y los últimos informes del Instituto Carlos III hablan de casi 50.000".