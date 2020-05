Sergi Sabrià, presidente de ERC en el Parlament: "Si no cumplen nuestras condiciones, votaremos no al estado de alarma"

Sergi Sabrià, presidente de ERC en el Parlament, ha aclarado en 'El Programa de Ana Rosa' cuál es la postura de su partido: "Estuvimos avisando durante muchos días de que las cosas no se estaban haciendo bien y por eso votamos que no. Si las cosas siguen igual y no cambian, vamos a volver a votar que no a la prórroga del estado de alarma. Nuestras exigencias están encima de la mesa y son públicas", ha asegurado.