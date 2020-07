El socorrista que salvó la vida a un hombre víctima de un tiroteo: "Solo nos decía que le dolía"

'El Programa del Verano' ha podido hablar con este socorrista, que nos ha contado cómo sucedió todo: "Escuche el disparo, pero no podía pensar que era una pistola. Entonces salí, me le encontré tirado y le reanimé. lo primero que hice fue taponar la herida que tenía en el cuello y pudimos mantenerlo consciente hasta que llegó la ambulancia. Solo me decía que le decía mucho y no nos dio más información", nos ha explicado.