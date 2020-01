Sofía Suescun no deja títeres con cabeza: “Gloria me odia por estar con Kiko y Rocío hace lo que ella quiere”

Sofía Suescun ha dado una entrevista para ‘Lecturas’, donde ha arremetido contra mucha gente, como Gloria Camila, Rocío Flores o Belén Esteban. Sofía ha atacado duramente a la ex de Kiko: “Si Gloria supiera que Kiko miraba mi Instagram desde el baño con un perfil falso”. Además, ha querido atacar también a tía y sobrina: “Gloria me odia por quedarme con Kiko y Rocío hace lo que ella quiere”. Por otro lado, Sofía ha tenido también palabras para Belén Esteban: “Yo estoy con mi madre mientras que ella ha enviado a su hija a Manchester”. Una entrevista que no dejará indiferente a nadie.