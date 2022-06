La cuidadora sentencia a Arancha Palomino: "Cuando falleció su tía, la llamé y me dijo que no hiciera nada, que se encargaba"

José María Suárez, hermano de la víctima, explica que " mi hermana siempre dijo que no le gustaba Madrid, que no se encontraba a gusto allí y que Luis, el marido de Arancha, era mala persona ".

De hecho, el familiar explica cómo actuaba Luis Lorenzo con los familiares directos: "Un día nos llamó amenazando, diciendo que ahora él era apoderado de mi hermana y que si la seguíamos molestando llamaría a un abogado". Además, relata un hecho llamativo bajo su punto de vista: "Los vecinos de mi hermana me contaron que Luis y Arancha vinieron a por ella y s e oyó un gran escándalo en casa . No sé de qué sería, pero se la llevaron a la fuerza...".

"Mi hermana no necesitaba nada ni ayuda de ninguna clase. Su único problema es que estaba quedándose sorda", dice el familiar a las fuentes policiales. Por último, José María tiene claro que "ese dinero es robado, no tiene sentido que se lo dejara todo a Arancha" y confiesa qué le contó su hermana: "Me dijo antes de que se la llevaran a Madrid que tenía pensado hacer un testamento para dejar lo mismo a los cuatro hermanos que somos...".

"Cuando falleció María Isabel llamé a Arancha y me dijo que no hiciera nada, que se encargaba ella. No me pareció normal...", dice la testigo en su declaración. Luego, la cuidadora confiesa el conflicto que existía en la familia: "Fui al tanatorio para despedirme de ella y escuché murmullos y la palabra 'asesinos".