El juicio a Arancha Palomino y Luis Lorenzo: el dinero encontrado "quizás no es de la herencia" y les devuelven los coches incautados

El colaborador asegura que ya se han devuelto los vehículos a Luis Lorenzo y Arancha: "Durante el registro de la Guardia Civil, los coches han estado varios días incautados. El juez ya ha dado el beneplácito para que se los entreguen". Aún así, el periodista señala que por el momento no se les devolverá los cerca de 140 mil euros: "Se ha estimado que ese dinero quizá no sea de este caso, que no tenga nada que ver con el tema de la herencia. Quieren comprobar de dónde ha salido y si ese recorrido que ha tenido ha sido lícito o no". Luis defendió que ese dinero formaba parte de sus beneficios en su trabajo como actor en los últimos años.