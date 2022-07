El testigo del asesinato a dos ciclistas en Almería: "Miré atrás y no lo podía creer, el conductor era un kamikaze"

"Ese hombre ya había invadido el lado contrario totalmente , se cruzó y se hubiese estrellado igual si no hubiera habido nadie... iba pasado y a una velocidad inadecuada", dice el testigo. Luego, con el tono roto, cuenta más detalles: "Nunca piensas que pase esto, iba pedaleando, salgo de la curva, siento un estruendo detrás de mí, vuelvo la cabeza y no te lo crees ...".

"Los coches que llegaban decía que le había adelantado de mala manera, que era un kamikaze...", dice sobre los vehículos que acudían al punto del suceso. Además, Manuel comenta que " el conductor balbuceaba, salió automáticamente del coche por el costado, no se mantenía de pie, no me hacía falta ningún test, llevaba una mezcla de todo, iba pasado... se levantaba y se caía, tenía un poco de sangre en la cabeza, pero no tenía nada, ni una uña se ha roto, ¡es que es increíble!".

Por último, Manuel se rompe al recordar el momento más duro de la muerte de Paco y Jesús: "Cuando lo tienes tan cerca, ves que a tus compañeros que no les dio ninguna opción de vida, lo más duro fue que después de tres horas que llegó el forense, me dijo 'por favor, me tienes que decir quién es quién'.... cuando me los destapa, eso no se e olvida en la vida".