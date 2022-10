El portavoz y víctima de la tragedia del Alvia se rompe a las puertas del juzgado: "Queremos que se conozca la verdad"

En el banquillo estarán Garzón por la imprudencia de entrar en la curva a 178 kilómetros por hora, pese a que el tramo está limitado a 80, y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte , porque, según el fiscal, "el accidente no hubiese sucedido" si "hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente".

A la puerta del juzgado, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Jesús Domínguez, víctima y presidente de la Asociación de víctimas Alvia, que ha destacado una vez más la falta de claridad en todo este proceso: "No habrá justicia porque habrá pasado una década y habrá víctimas y familiares que ya no están aquí. Una justicia lenta no es justicia y menos cuando han sido las Instituciones del Estado las que han provocado este retraso".