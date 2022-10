El padre del bebé que fue secuestrado en Basurto: "Vi que no estaba en la cuna, los sanitarios se extrañaban y ahí me volví loco"

"Yo vine a estar con mi hija la mayor, cuando volví, a las nueve o así salía del garaje y me llamó Laura diciéndome que nos daban el alta, que había venido una enfermera diciendo que se llevaba al niño para hacer las últimas pruebas , la del talón... Yo pensé 'qué raro, si esa prueba es a las 48 horas', ella le dijo que como había tanta saturación de partos tenían que liberar camas y que le hacía las pruebas para poder irnos a casa con el bebé", empieza narrando.

El padre explica que tras hablar con su pareja y lo que le había dicho la supuesta enfermera pensó: "Bueno , por una parte es hasta mejor, porque dormimos en casa y si mañana tenemos que volver, pues ya está". Sin embargo, su relajación cambió al entrar a la habitación del hospital: " Llego y el niño no estaba en la cuna, empecé a ponerme nervioso, salí fuera a preguntar y al ver que entre el personal sanitario se extrañaban... ahí me volví loco, es que te vuelves loco".

"Yo no podía coger el móvil ni nada, llamaron ellos a la Ertzaintza, yo tenía la esperanza de que algún sanitario dijera que se había saltado el protocolo y lo tengo yo, me lo he llevado para hacerle una prueba... pero cuando ellos dijeron que era imposible, pues vino la Ertzaintza y se montó un dispositivo de la leche", narra Pedro Castro en directo