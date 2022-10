Joaquín Prat, muy emocionado al hablar con el padre del bebé de Basurto: "Te quedas sin palabras"

El padre del bebé explica cómo ocurrió el robo de su hijo: "Fui a casa con mi hija mayor de tres años, mi mujer me llama diciendo que nos iban a dar el alta, que una enfermera se llevaba a nuestro hijo para hacerle unas pruebas, como la prueba del talón, y así liberábamos camas porque había mucha saturación de partos". Pedro Castro confiesa a Joaquín Prat: "Yo pensé 'qué raro, si esa prueba se hace a las 48 horas'... cuando llego al hospital mi hijo no está en la cuna, me empiezo a poner nervioso, salgo a preguntar y cuando veo que los sanitarios se empiezan a extrañar, ahí me vuelvo loco".