El alcalde de Argamasilla, víctima del tiroteo: "Disparó a diestro y siniestro cuando los agentes le dijeron 'tira el arma"

Antonio es el alcalde y explica qué ocurrió: "Me sale un señor de la cuneta, totalmente ensangrentado, y me hace un gesto con la mano para que pare... además , veo otro señor tumbado en la cuneta, que ya estaba inmóvil". El entrevistado continúa detallando: "Me dice el señor que es que su hijo lo quiere matar... 'vamos, que nos va a matar'. El hijo se veía ahí enfrente con un arma en la mano".