El asesino muestra las armas con las que descuartizó a Juana Canal: "Están cotejando si coinciden con la marca de los huesos"

La periodista quiere resaltar la importancia de las palabras del asesino: " Esto es una declaración firmada , no es cualquier cosa, y además va acompañada de haber llevado a los agentes hasta un hacha y varios cuchillos en la finca ". Unas armas usadas por Jesús que los agentes "ahora van a cotejar para ver si coinciden con alguna marca de los huesos que ya tienen y los que esperan encontrar".

"Es duro decirlo, pero él decide deshacerse así del cadáver por una cuestión práctica, como él ha contado, porque no puede sacar el cadáver por esa escalera de la calle Boldano él solo, no cuenta con colaboración de nadie, y por eso hace esto, para que Sergio, hijo mayor de Juana que podía llegar en cualquier momento, no le sorprendiera... por eso la corta en la forma que puede trasladarla y la entierra", detalla Cruz Morcillo.