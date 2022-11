Un concejal de Torrejón, testigo de la boda con un atropello mortal: "La escena era muy dantesca, había gente tirada por los suelos..."

"Lo que no he vivido como policía me ha tocado vivirlo como concejal", así describía Juan José Crespo la situación trágica que se vivió en Torrejón. "Tenemos una norma que se nos avisa si ocurre algo de gravedad", dice el entrevistado tras presentarse en el lugar donde ocurrieron todos los hechos. Por otro lado, el concejal describe la situación la horrorosa situación tras el atropello: "Me traslade al lugar de los hechos junto al cuerpo de policía, me encontré con una escena muy dantesca...".