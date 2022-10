Luego, la mujer insiste a su marido muy asustada: "Jesús, si la han encontrado en Redondilla, es el pueblo donde estuvimos comiendo, ¿no?". El criminal altera mucho más a su pareja al pedirle que mienta: "Nada, ahora preguntarán y ya está. Tu padre tiene que decir que no te has movido de ahí". Cuando la mujer escucha esas palabras de la boca de Jesús, se altera: "No, Jesús, yo llegué el domingo por la mañana. Ya me ha dado el calor en el cuerpo, mira no puedo más, ¿tú me juras que no sabes nada?".