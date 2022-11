La dura declaración de la cuñada de "el Chicle": "Me obligó a desnudarme, me amenazó y me violó"

Los hechos ocurrieron en 2005 y la víctima guardó silencio por miedo

José Enrique Abuín Gey niega los hechos, pero la dilaceración de la víctima le señala como culpable

'El Chicle' se sienta en el banquillo acusado de violar a la hermana gemela de su exmujer

'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a las declaraciones de la cuñada de "el Chicle". La víctima declara que intimidó con un cuchillo y la obligó a tener relaciones sexuales. El presunto autor de los hechos, niega ante el juez la violación de su cuñada.

José Enrique Abuín se enfrenta a 15 años de prisión por la supuesta violación de su cuñada en 2005. Pese a que "El chicle" ha negado los hechos, la hermana gemela de su mujer ha dado una versión muy distinta ante el juez en su declaración. "Cerró el coche, me cogió el móvil y sacó un cuchillo...me obligó de desnudarme", sentencia la víctima. Después me pasó el cuchillo por la garganta y me obligó a tener prácticas sexuales, me quedé inmóvil esperando a que terminara aquello", declara la excuñada del acusado.

'El Chicle' niega ante el juez la violación de su cuñada

La víctima también ha explicado cuál ha sido el motivo de su silencio y por qué no ha denunciado la situación: "Me amenazó con matarnos a todos si le denunciaba". Sobre las consecuencias psicológicas de los hechos, la víctima confirmaba: "Aquello me supuso muchos problemas, a nivel personal y también con mi pareja...sentía vergüenza y no podía hablar de ello".

El exnovio de la víctima declaró ante el juez por la gravedad de los hechos y afirmaba: "Un día la llamé porque no la veía y me contó que la habían violado, le dije que fuese al médico y a partir de ahí perdimos el contacto". Una amiga de la víctima, también se ha sentado ante el juez y ha declarado cómo la encontró la mañana después de sufrir la agresión sexual: "No fue a clase a primera hora, cuando me llamó estaba destrozada, me contó que su cuñado le había violado, no paraba de temblar".

La hermana de la víctima y exmujer de 'el chicle' han sido llamadas para declarar por su cercanía con el caso y han dado nuevos datos sobre lo que ocurrió aquel día y cómo cambió su relación con el chicle: "Me la encontré llorando, nos contó que Enrique la había violado...sin embargo yo volví a tener buena relación con Enrique, el tema se convirtió en tabú". Unas declaraciones que cada vez más señalan a "El chicle" como presunto autor de los hechos.

'El Chicle' niega la agresión sexual a su cuñada cuando era menor: "Soy inocente. Yo nunca usaba preservativo"

José Enrique Abuín, alias 'el Chicle' y culpable del asesinato de Diana Quer, ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados por una agresión sexual a su cuñada producida el 17 de enero del 2005, cuando ella aún no había cumplido la mayoría de edad.

'El Chicle' ha sido el primero en comparecer y luego le ha seguido la denunciante, que por aquel entonces era la mujer del acusado y hermana gemela de la víctima.