'El Chicle' niega la agresión sexual a su cuñada cuando era menor: "Soy inocente. Yo nunca usaba preservativo"

José Enrique Abuín se enfrenta a 15 años de prisión por la supuesta violación de su cuñada en 2005. Pese a que 'el Chicle" ha negado los hechos, la hermana gemela de su mujer ha dado una versión muy distinta ante el juez en su declaración. "Cerró el coche, me cogió el móvil y sacó un cuchillo...me obligó de desnudarme", sentencia la víctima. Después me pasó el cuchillo por la garganta y me obligó a tener prácticas sexuales, me quedé inmóvil esperando a que terminara aquello", declara la excuñada del acusado.