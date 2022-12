El alcalde de Orce, sobre el presunto autor del crimen: "No le veíamos desde hacía más de 20 años"

La Policía vincula al hermano de la pareja como presunto autor de crimen que, también, ha muerto y presentaba otro tiro en la cabeza. J unto al cadáver del hermano se encontraba el arma del crimen , todo apunta a que el hermano se habría quitado la vida.

José Ramón Martínez no dudaba en mandar un mensaje a los vecinos: "Queremos transmitir seguridad, la Guardia Civil está llevando a cabo las investigaciones". Sobre la familia Burgos añadía: "Antonio venía más a menudo...era raro cuando no venía por aquí, pero Javier hace más de 20 años que no le veíamos".