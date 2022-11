La madre de la niña que sufrió una paliza en Almería: "Las chicas nos amenazan para que no denunciemos y el instituto es una vergüenza"

El instituto se mantiene al margen de la situación: "No era la primera vez que pasaba esto, hay más menores pero las madres de las niñas agredidas tienen miedo a denunciar". La xenofobia podría ser una de las causas de estas brutales palizas a menores: "Les dije a mi hija que no se juntaran con ellas y no creo que esto sea motivo para maltratarla". Las agresoras serían niñas mayores que se aprovecharía de las menores para propiciarles agresiones. "Me están amenazando, dicen que me buscarán en mi casa, mi vida corre peligro", añadía la madre sobre las amenazas que está recibiendo por parte de las madres de las agresoras que quieren impedir que se imponga la denuncia. "El instituto es una vergüenza, me dijo que no podían hace nada porque el maltrato había sido fuera del instituto, pero la amenaza fue dentro de él", añadía la entrevistada sobre el papel del centro educativo.