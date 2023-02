Un hombre y su mujer embarazada, tras quemar la casa en la que vivían con ellos dentro: "El dueño de la vivienda contrató a dos personas para meter fuego"

La reportera le pregunta cómo se encuentran, él responde: "La verdad que con muchísimos dolores, cuando estas quemaduras empiezan a supurar parece que se te está arrancando la piel". Además, el futuro padre de familia habla de su estado psicológico: "No solamente son dolores, psicológicamente me han destrozado la vida. Tenía una casa y una familia, ahora me veo en la calle. Me veo viviendo en un albergue, que no es plato de buen gusto de nadie. Esto es muy complicado, no estoy acostumbrado a vivir con personas de a pie de calle, yo estoy acostumbrado a vivir una vida como cualquier persona, su casa, su trabajo... y nos lo han arrebatado".