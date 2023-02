La mancha de ADN de Esther López en el maletero de Óscar confirma que la víctima estuvo "en contacto directo" con la moqueta

El periodista Alfonso Egea explica todos los detalles del último informe de los investigadores del caso

"En las muestras de ADN obtenidas del maletero no habría restos de sangre, pero sí otro tipo de restos biológicos pertenecientes a Esther López"

Los dos objetos del vehículo de Óscar que lo implican en el crimen: "El informe revela al 100% que fue su coche estuvo en el lavadero"

'El programa de Ana Rosa' informa en exclusiva del último informe sobre el crimen de Esther López que señala nuevamente a Óscar. El periodista Alfonso Egea analiza los detalles del documento y explica por qué él principal investigado vuelve a estar señalado por los agentes.

En el último informe se revela que "en las muestras de adn obtenidas del maletero de Óscar no habría restos de sangre, pero sí otro tipo de restos biológicos pertenecientes a Esther López". Un hallazgo importante para los agentes pese a no ser sangre puesto que "Esther apenas sangró antes de morir, la mayoría de sus heridas eran lesiones internas, salvo un peuqeño raspón en la frente del que podría no haber salido sangre".

"La muestra fue recogida en una tercera capa de la moqueta del maletero. Es decir, una muestra a una profundidad que podría probar que hubo contacto directo de Esther con el maletero. Ese contacto de la joven con el maletero no fue cuestion de segundos o fortuito", sentencia la periodista mientras explica el informe.

Tras mostrarse los detalles del informe, Alfonso Egea aparece en pantalla para desgranar el hallazgo de la investigación: "Lo que hay dentro de la moqueta del maletero, en la parte más profunda del maletero, es una mancha que se encuentran sobre el tejido de la moqueta que no ha dado positivo en sangre pero sí en adn de Esther López".

"¿Eso significa que no era sangre? No, significa que es adn de Esther López. A la hora de analizar muestras genéticas, las muestras se destruyen, y habia muestra suficiente para determinar solo que era adn", aclara Egea ante la audiencia. Además, el periodista quiere recalcar: "No es un adn por transferencia indirecta, como la de un cabello, es un adn que se transfiere direcamente del cuerpo de Esther López, esté viva o muerta, a la moqueta, sin ningún intermediario".