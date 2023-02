El fiscal le ha leído un mensaje en el que él insultaba a Ana y él le respondía que no y que no iba a volver a responder a esas preguntas

El acusado dice que ha sufrido mucho en la relación y esto le ha provocado un trastorno psiquiátrico

"Lo recuerdo perfectamente, no fue muy largo pero sí muy impulsivo. Tuve que quemar mucha energía hasta que perdí el conocimiento", declara la víctima

'El Programa de Ana Rosa' acude a los juzgados para hablar con Ana, víctima de una brutal paliza que casi le causa la muerte. El agresor está declarando de una manera prepotente y haciéndose la víctima. El día de lo sucedido, después de darle la brutal paliza con un bastón metálico, él se va a una comisaria que está a 60km de su domicilio y les dice: "He matado a mi mujer". Cuando los policías llegan, ella sigue viva y dos años después, sigue con secuelas físicas y psicológicas.

La reportera cuenta que el presunto agresor se declara inocente en el juicio: "Estamos viendo a un hombre bastante prepotente y que está intentando cambiar los papeles, se está intentando poner a él en el papel de víctima". Además, añade: "Dice que estuvo diez años con la víctima y que fue una relación en la que él ha sufrido muchísimo, llena de vejaciones e insultos por parte de Ana".

María Vicente, reportera, cuenta sobre lo que está sucediendo en los juzgados: "El fiscal le ha leído un mensaje en el que él insultaba a Ana y él le respondía que no y que no iba a volver a responder a esas preguntas. Dice que ha sufrido tanto que incluso esto le provocó un trastorno psiquiátrico". Se está hablando sobre el día de los hechos: "Él dice que todo comenzó porque ella se puso bastante agresiva y se encerró en su cuarto, hasta que salió para hablarlo todo y solucionarlo, pero ella fue la primera en ponerse agresiva y no recuerda nada más".

Desde el programa hemos podido hablar con la víctima: "Tienes momentos un poco mejores, otros peores... pensando en el juicio, ¿Qué ocurrirá?. Sobre todo tenemos miedo a que vuelva a Azagra y persiga a los que están por ahí". La reportera le dice que va a tener que recordar lo ocurrido ese día y ella, la víctima, responde con la voz entrecortada: "Lo recuerdo perfectamente, no fue muy largo pero sí muy impulsivo. Tuve que quemar mucha energía hasta que perdí el conocimiento".

El motivo de tensión en 2020 era económico

Se puede ver un fragmento del acusado en el juicio y este declara: "Ella era mala porque me pedía la contribución y yo me negaba a pagarle la parte de la contribución con carácter retroactivo, era injusto que me lo pidiera". El fiscal le afirma que: "Entonces el motivo de la tensión en el verano del 2020 era una cuestión económica?. Él presunto agresor le responde: "Sí, señor. Se me pedía dinero muy injustamente".