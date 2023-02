La situación Osmaniye es trágica porque no hay lugar donde pasar la noche y encima la lluvia empeora significativamente la situación. Ana Rosa pregunta muy preocupada a Yusuf: "¿Dónde está pasando la noche la gente?, ¿quién está dando agua y comida?". Tras la inquietud de la presentadora, el voluntario contesta: "Mucha gente está pasando la noche en la calle y otros que tienen coche, pasan la noche ahí. También hay tiendas de campaña, pero no son suficientes...". Por otro lado, el voluntario resalta que "todavía no hay suficiente ayuda, aquí hay muchos edificios caídos donde se necesita a personas especializadas".