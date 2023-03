Celia, expareja del 'carnicero de Valdemoro', comenta en el sumario: "Él me dijo que sobre las 12 una chica conocida le mandó un mensaje que quería pastillas y la chica fue a su casa". "Estuvo pensand un método para matarla de tal modo que ella no se pudiera defender y no quedase ninguna marca", dice la mujer ante los agentes.