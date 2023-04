La "emboscada" que sufrieron las niñas violadas en Logroño y las amenazas de muerte de la familia de los agresores

En cuanto a las amenzasa de muerte, explica: "Pusimos a disposición de una de las familias a Andrea Pascual, que es la abogada de la asociación, y le dijimos que ante c ualquier incidente o cosa en la que se sintieran en peligro que nos llamaran... al día siguiente me avisó la mamá para decirnos que recibían esas amenazas y les dijimos que pusieran esa denuncia, lo hicieron ante la Guardia Civil".

En cuanto a los presuntos violadores, Salvador Martí es muy claro: "Me parece incomprensible que un menor de 14 años sea inimputable, está acostumbrado a delinquir y sabe que haga lo que haga, desde asesinarla a una persona o violarla, sabe que no va a tener ningún tipo de responsabilidad civil". "Sé que la mamá ha llevado una batalla tremenda para que la ley del menor cambie, no puede ser que los menores de 14 años sean inmputables", reitera de forma indignada el portavoz.