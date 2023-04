El padre de la niña que murió en Écija tras acudir tres veces a Urgencias: "Un análisis de sangre le hubiese salvado la vida, la mandaron a casa y a las horas murió en nuestros brazos"

Joaquín, con la voz rota y sincerándose, cuenta cómo empezó esta pesadilla: "A ella la operan el día 19 de amígdalas, se le hizo bastante daño desde mi punto de vista, no podía hablar y no volvió a hablar en esos cuatro días hasta que falleció". Además, añade el padre de la menor: "Volvimos al hospital, nos dijeron que estábamos locos, que no pasaba nada, que a la niña la acababan de operar, que era normal que no tragara y que volviéramos a casa".