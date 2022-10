Marta, madre del niño fallecido por peritonitis tras una negligencia médica: "Hasta se enfadaron conmigo por las veces que acudí al hospital"

"Un simple análisis, un reconocimiento o una ecografía le podrían haber salvado", así lamenta su madre la perdida. La falta de esfuerzos y la dejadez del caso fueron los detonantes del fatal final por parte de iniciativa médica ante la insistencia de una madre desesperada: "Hasta se enfadaron conmigo por las veces que acudí al hospital". Un final aterrador que hace que madre e hijo no vuelvan a estar juntos: "Mi hijo ahora no está aquí porque no hicieron nada, no se hicieron bien las cosas".