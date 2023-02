Los padres de la menor fallecida por una peritonitis no diagnosticada: "Nos dijeron que era un virus, nadie le hizo un análisis de sangre"

La madre: "En Urgencias, sin apenas ponerse recta la niña por el dolor abdominal, les digo que igual es apendicitis porque su hermano mayor la tuvo..."

"Me dijeron 'no, la veo muy entera', la mandaron para casa porque decían que tenía un virus", sentencia la madre

Marta, madre del niño fallecido por peritonitis tras una negligencia médica: "Hasta se enfadaron conmigo por las veces que acudí al hospital"

'El programa de Ana Rosa' entrevista en directo a Ramón Martínez y Beatriz Gascón, padres de la menor fallecida con 12 años por una peritonitis no diagnosticada. Los progenitores llevaron a su hija hasta en tres ocasiones al hospital y los sanitarios no le hicieron ninguna prueba.

Patricia Pardo, sobre la menor llamada Emma, comenta: "Los médicos dijeron que sería una infección estomacal o su primera regla... la niña de 12 años falleció por una peritonitis que no le diagnosticaron". Los padres, tras escuchar a la periodista, comentan: "El domingo empezó a tener dolores en la tripa muy dolorosos, desde el año 2018 no había ido al pediatra porque nunca había estado enferma... como ella no se queja, la llevo a Urgencias, no había nadie, estamos ella y yo, allí les comento que igual es apendicitis porque mi hijo mayor la tuvo y me dijeron 'no, la veo muy entera".

"Me dijeron que 'no, que eso está más abajo, parece más vírico que una apendicitis', que igual le va a venir su primera regla, le pinchan primperan y la mandan para casa sin medicación, que ya se le pasará en unos días", sentencia la madre totalmente rota. Sin embargo, el jueves la menor continúa con los dolores abdominales aumentados, la llevan al médico y éste tras ver su historia dice a la madre: "Ya te dijeron que era vírico, los virus duran ahora 8 o 10 días, tranquila que se le va a pasar... si no come, cómo se va a poner buena".

"Le dije 'si es que no come nada, ni lo que le gusta, como mucho bebe agua...' y me dice 'claro, así está, hasta que no empiece a comer y eliminarlo, pues así está' y nos mandaron a casa", detalla la madre nuevamente. Tras esto, el padre comenta: "Yo estaba fuera, llegué el viernes y el sábado por la mañana la llevé a Urgencias al hospital de referencia, allí le hicieron un análisis de orina, le tocaron la tripita, ella tenía fiebre, le miraron la lengua, le mandaron un medicamento por si era un hongo... y la mandaron a casa".

"La niña no se podía mantener erguida, iba agachadita porque no se podía mantener recta... y decían que nada, que fuéramos a casa porque era un virus", vuelven a decir los padres totalmente destrozados. Ramón y Beatriz muestran su indignación con el trabajo de los profesionales: "No le hicieron un análisis de sangre en ningún momento".