Adrián Álvarez, alcalde de Fuenterrobles, narra la agresión homófoba que sufrió: "Me llamó mariconazo y me dio un puñetazo en la mandíbula"

Adrián Álvarez y su pareja confirman en directo que se encuentran "bien" tras la agresión homófoba de la vecina y que el "susto ya ha pasado, ahora sólo queda la rabia". Tras esto, los afectados empiezan a detallar qué es lo que ocurrió: "Nosotros regentamos desde hace tres meses un restaurante, no hemos tenido ningún problema con nadie, pero es cierto que para empezar tuvimos que hacer una camapana extractora que está cerquita de la terraza de esta persona... ".

Adrián Álvarez explica que "empezó una escalada de agresividad hasta lo máximo que fue el pasado lunes, cuando llegamos al restaurante, abrimos la puerta, ella nos ve y se enciende. Me dice si se tiene que dirigir a mí como alcalde o alcaldesa , que si mariconazo, maricón, maricones de mierda , burlas, imitaciones con la manita , un montón de odio, que si habíamos llenado el pueblo de colores ".

"Nosotros la ignoramos, ni la miramos a la cara, queríaos entrar al restaurante, coger las cosas e irnos... porque estábamos advertidos del tipo de persona que era", sentencia Adrián. Tras esto, según las víctimas, la vecina "se planta delante de mí, me suelta un puñetazo en la mandíbula, otra en la sien, me rompe las gafas... ".

"Estábamos advertidos, más personas han tenido probemas con ella... el problema no era la campana extractora, cualquier persona que está en este local le provoca odio, pero nosotros no lo vamos a permitir y que s ehaga justicia", sentencia Adrián Álvarez. Además, los dos afectados explican que "en el momento que ella cae al suelo, ella cambia el chip y empieza a gritar '¡me han agredido!'. Ella no es tonta, sabe que le podía dar la vuelta, nos ha denunciado por agresión". Si embargo, ambos declaran que había testigos en la zona que presenciaron todo lo ocurrido.