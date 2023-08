El abogado Juan Manuel Medina es claro con la situación de Dani Alves: "Él está obligado a ir. Vamos, es que le van a conducir desde prisión como a cualquier otro preso preventivo. Es una comparecencia en la que se le comunica el auto de conclusión de sumario y el autoprocesamiento". Tras esto, el experto añade: "Él puede realizar la declaración negatoria, es una declaración in extremis que da derecho al investigado. Lo nomal y previsible es que se acoja a su derecho de no declarar, puesto que ya ha declarado hasta en cuatro ocasiones, y no haga uso de ese derecho que se le da".