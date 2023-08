Los ganaderos de San Roque de Riomiera, hundidos con el brutal crimen de las 25 vacas: "Vi un río de sangre, tenían cortes, intenté salvar a alguna..."

"La escena que yo me estaba oliendo no era nada agradable, veía a buitres volando, los becerros dramando...", dice el ganadero mientras buscaban a las vacas

"Al llegar a la última cabaña vimos un río de sangre por la puerta, al tumbar la puerta ya vimos a tres o cuatro con cortes, hechos a conciencia, me tuve que marchar"

"Me quedé sin palabras, totalmente desencajado, esto es gordísimo, muy mal, es que no hay palabras", dice el ganadero hundido

'El programa de Ana Rosa' informa del terrible suceso que se ha producido en San Roque de Riomiera, en Cantabria, donde han aparecido un total de 25 vacas muertas que han destrozado la vida a dos ganaderos de la localidad. Un hecho que podría haber sido realizado a propósito y que deja entre lágrimas a los dos empleados del sectos.

Unas 25 vacas aparecieron en el suelo, sin vida y apiñadas en una superficie de unos 40 metros cuadrados. Los vecinos de la localidad cántabra de San Roque de Riomiera están consternados y no dan crédito a lo que ha sucedido. Un asesinato a los animales que ha dejado hundidos a los ganaderos, que no pueden contener las lágrimas y que apenas pueden hablar ante los reporteros: "Estoy muy mal, me encuentro muy mal...".

Los ganaderos, destrozados y sin consuelo con el asesinato de las 25 vacas: "Vimos un río de sangre, los buitres volando..."

El reportero de 'El programa de Ana Rosa' entrevista en directo a los dos ganaderos, Raúl y Ruben, quienes cuentan muy afectados cómo ocurrieron los hechos y cómo vivieron la terrible escena: "Sobre las ocho o nueve de la noche del viernes se quedaron las vacas por aquí, estaban bien... el sábado vimos a pasar a algunas, el domingo por la mañana sube él y no encuentra a ninguna de las vacas, me llama por teléfono y nos pusimos a buscarlas".

"La escena que yo me estaba oliendo no era nada agradable, veía a buitres volando, los becerros dramando, la sensación que te daba ese momento era...", no puede terminar el ganadero la frase afectado por el dolor. Tras esto, el afectado continúa: "Empezamos a buscar por toda la finca y nada, al llegar a la última cabaña vimos un río de sangre por la puerta, pensamos que ahí había movida, tumbamos la ventana de atrás de una patada... intentamos acceder a ellas para poder sacar a alguna, pero al tumbar la puerta ya vimos a tres o cuatro con cortes, hechos a conciencia, me tuve que marchar, vino Guardia Civil, bomberos..."